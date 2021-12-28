Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçalarının düştüğü kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçalarının düştüğü kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak- Ankara kara yolunun 18. kilometresinde yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, kara yolunun Zonguldak istikametinin trafiğe kapanmasına neden oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, heyelan tehlikesine karşı önlem alırken, araçların geçişine bir süre bekletildikten sonra izin verildi.

Karayolu ekiplerinin çok sayıda iş makinesiyle çalışma yaptığı yolda ulaşım, bölünmüş yolun diğer bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

 Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97...

Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97...

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title