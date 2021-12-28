Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor - Haberler
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Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolundaki kaya ve toprak parçalarını temizleme çalışmaları devam ediyor.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolundaki kaya ve toprak parçalarını temizleme çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak- Ankara kara yolunun 18. kilometresinde dün gece saatlerinde meydana gelen heyelanın ardından toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

Kapanan Zonguldak istikametinin trafiğe açılması için Karayolları ekipleri çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Çok sayıda iş makinesinin çalışma yaptığı yolda ulaşım, bölünmüş yolun diğer bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

Ekiplerin kaya ve toprak parçalarını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor

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AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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