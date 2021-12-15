ZONGULDAK - Heyelan nedeniyle bir evin istinat duvarı çöktü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta heyelan nedeniyle müstakil bir evin istinat duvarı çöktü.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Karaelmas Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle bir evin istinat duvarı çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, polis ve Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerce evde yaşayanların tahliyesi sağlandı.

Öte yandan bu yıl ağustos ayında aynı yerde yine heyelan meydana geldiği ve evin boşaltıldığı, ailenin bir süre sonra evine döndüğü öğrenildi.

Heyelanın yaşandığı an, çevre sakini tarafından cep telefonu ile görüntülendi.