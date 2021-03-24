Zonguldak'ta heyelan korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zonguldak'ta heyelan korkuttu

24.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:41

Zonguldak'ta heyelan korkuttuZONGULDAK'ta etkili olan yağmur nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinin bulunduğu alandaki yamaçta meydana gelen heyelan korkuttu.

Zonguldak'ta heyelan korkuttu

ZONGULDAK'ta etkili olan yağmur nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinin bulunduğu alandaki yamaçta meydana gelen heyelan korkuttu.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Öğle saatlerinde ise Zonguldak 100. Yıl Belediye Terminali'nin üst kısmında heyelan meydana geldi. Dik yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak, terminalin içine doğru düştü. Heyelan sırasında terminalde bulunan yolcular korku yaşadı. Maddi zararın meydana geldiği terminal binası ve çevresinde belediye ekipleri güvenlik önlemi aldı. Ekipler, iş makinesiyle temizlik çalışması yaptı.

Zonguldak Belediye Başkan Vekili Yusuf Deniz, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Heyelanın meydana gelmesiyle hemen güvenlik tedbirlerini aldıklarını anlatan Deniz, "Terminalimizin üst tarafında heyelan oluştu. Heyelanın oluşmasıyla beraber ekiplerimiz gerekli temizlik çalışmalarını yapıyorlar. Gerekli önlem ne ise yapılacaktır. Aynı bölgede geçtiğimiz senelerde de böyle bir olay gerçekleşmişti. Yoğun yağıştan dolayı toprakta bir yumuşama olmuş bu nedenle de heyelan oluştu. Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız veya bir yaralımız yok. Sadece terminalde birazcık maddi hasar var. Bunu da en kısa zamanda çözeceğiz" dedi.

Zonguldak'ta heyelan korkuttu
Zonguldak'ta heyelan korkuttu
Zonguldak'ta heyelan korkuttu
Zonguldak'ta heyelan korkuttu
Zonguldak'ta heyelan korkuttu
Zonguldak'ta heyelan korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Birkan Sokullu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Bülent Uygun Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta heyelan korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 15:44:07. #1.15#
title