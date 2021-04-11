ZONGULDAK'TA HEYELAN KARAYOLUNU ULAŞIMA KAPATTI
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ZONGULDAK'TA HEYELAN KARAYOLUNU ULAŞIMA KAPATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul Karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

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ZONGULDAK'ta meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul Karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, karayolundaki toprak ve kaya parçalarını temizledikten sonra trafik akışı normale döndü.

Heyelan, akşam saatlerinde Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi kavşağına yakın bölgede meydana geldi. Kentte etkili olan yağmurun ardından meydana gelen heyelanda, dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kapattı. Toprakla birlikte yola düşen kaya parçaları nedeniyle trafik durunca, polis ekipleri sürücüleri yan taraftaki tünele yönlendirdi. Trafik, tünel içinden bir süre çift yönlü verildi. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yoldaki toprak ve kayalar temizlendi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından trafik normale döndü.

ZONGULDAK'TA HEYELAN KARAYOLUNU ULAŞIMA KAPATTI
ZONGULDAK'TA HEYELAN KARAYOLUNU ULAŞIMA KAPATTI
ZONGULDAK'TA HEYELAN KARAYOLUNU ULAŞIMA KAPATTI
ZONGULDAK'TA HEYELAN KARAYOLUNU ULAŞIMA KAPATTI
ZONGULDAK'TA HEYELAN KARAYOLUNU ULAŞIMA KAPATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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