Zonguldak'ta heyelan dolayısıyla 4 ayda 51 konut tahliye edildi
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Zonguldak'ta heyelan dolayısıyla 4 ayda 51 konut tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta heyelan dolayısıyla 4 ayda 51 konut tahliye edildi Zonguldak'ta şiddetli yağışla birlikte geçtiğimiz ilk dört ayda 51 konut tahliye edildi.

Zonguldak'ta heyelan dolayısıyla 4 ayda 51 konut tahliye edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta şiddetli yağışla birlikte geçtiğimiz ilk dört ayda 51 konut tahliye edildi. Ev sahiplerine ise AFAD tarafından kira yardımında bulunuldu.

Zonguldak'ta geçtiğimiz aylarda sağanak yağış ve fırtına nedeniyle yaşanan heyelanların bilançosu ortaya çıktı. Üst üste yaşanan heyelanlar nedeniyle Ocak ve Nisan aylarında yıkılma riski bulunan 100'e yakın konutun 51'ine boşaltma emri verildi.

Öte yandan boşaltma emri verilen 51 konutun sahibine ise AFAD tarafından kira desteğinde bulunuldu.

Zonguldak'ta heyelan dolayısıyla 4 ayda 51 konut tahliye edildi
Zonguldak'ta heyelan dolayısıyla 4 ayda 51 konut tahliye edildi
Zonguldak'ta heyelan dolayısıyla 4 ayda 51 konut tahliye edildi
Zonguldak'ta heyelan dolayısıyla 4 ayda 51 konut tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

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