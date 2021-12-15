Son dakika haber | ZONGULDAK'TA HEYELAN ANINDA YAŞANAN PANİK KAMERADA

ZONGULDAK'ta, geçen ağustosta meydana gelen heyelan nedeniyle boşaltılan ancak 8 kişilik ailenin yaşamaya devam ettiği evin bulunduğu alanda yine heyelan meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, aile büyük korku yaşadı.

Geçen ağustos ayında Keraelmas Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda Koçaklı ailesinin yaşadığı evle birlikte 3 ev boşaltıldı. Vatandaşlar, gidecekleri yer olmadığını iddia ederek riskli bulunmasına rağmen evde yaşamaya devam etti. Bugün, yağmurun ardından aynı bölgede tekrar toprak kayması yaşandı. Daha önceki heyelanda yerinden oynayan ve çatlaklar oluşan istinat duvarı çöktü. O anlar ise aile tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Büyük panik yaşanan heyelan sırasında yaralanan olmadı.