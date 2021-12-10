Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı (3)

KOCAELİ (DHA) - GİZEM HEMŞİRE, YANIK ÜNİTESİNE SEVK EDİLDİ

ZBEÜ Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meydana gelen patlama sonucu yüzünde yanıklar oluşan hemşire Gizem Elif Türk, yanık ünitesi bulunan Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Türk'ün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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