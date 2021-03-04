ZONGULDAK - Hastane otoparkında çıkan silahlı kavgada iki güvenlik görevlisi yaralandı
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ZONGULDAK - Hastane otoparkında çıkan silahlı kavgada iki güvenlik görevlisi yaralandı

04.03.2021 19:43 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:12

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hastane otoparkında park etme meselesinden çıkan kavgada iki güvenlik görevlisi silahla yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hastane otoparkında park etme meselesinden çıkan kavgada iki güvenlik görevlisi silahla yaralandı.

Çaycuma Devlet Hastanesi otoparkında, hastanenin güvenlik görevlileri Rahmi Özkara ve Tolga Temelkuran ile R.K ve iki oğlu arasında otomobil park etme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında silahla yaralanan Özkara ve Temelkuran, hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılardan Temelkuran, ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Uygulama Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüpheliler R.K ile oğulları T.K ve T.K, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

ZONGULDAK - Hastane otoparkında çıkan silahlı kavgada iki güvenlik görevlisi yaralandı
ZONGULDAK - Hastane otoparkında çıkan silahlı kavgada iki güvenlik görevlisi yaralandı
ZONGULDAK - Hastane otoparkında çıkan silahlı kavgada iki güvenlik görevlisi yaralandı
ZONGULDAK - Hastane otoparkında çıkan silahlı kavgada iki güvenlik görevlisi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü

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