22.08.2019 11:44

Zonguldak'ta hasar tespit çalışmalarına başlandı

Zonguldak'ta dün etkili olan sağanak yağmurun ardından bugün ev ve iş yerlerine su basan vatandaşlar temizlik çalışmalarını sürdürürken AFAD ekipleri de kent genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı. Zonguldak Valisi Erdoğan büyük afet yaşandığını söyledi.

Dün akşam saatlerinde merkez, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde 1.5 saat etkili olan sağanak yağmurda metrekareye 120 kilogram yağış düştü. Yağmurun ardından ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar temizlik çalışması başlattı. Zonguldak Belediyesi ve AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmasına başladı. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, ekiplerin çalışmasına devam ettiğini anlatarak çok ciddi Araçların mahsur kaldığı Kozlu sahil yolunda trafik, suların çekilmesiyle normale döndü. Su taşkının en çok etkilenen Soğuksu Semti'nde ise iş yerlerini su basan esnaf temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ BEKTAŞ 'BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK'

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü anlatarak, Çok şükür ciddi bir olay yaşamadık. Arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar. Hasar tespiti yapıyoruz. Büyük bir afet yaşadık. Korkulacak bir durum yok. dedi. Deposunun kullanılamaz halde olduğunu anlatan Ferhat Ölçek,Dün birden bire aniden bastırdı yağmur. Belediye uyarı yapmıştı. Biz önlem aldık ama yetmedi. Suyun debisi bir anda yükselince havalandırma borusundan depom su doldu. Komple su içinde. Çok zararım var. Sigorta firması gelip zarar tespit yapacak. Dükkanım kullanılmaz halde. dedi.

Kaynak: DHA