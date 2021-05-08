Zonguldak'ta halk pazarı kısıtlamalara uyularak açıldı
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Zonguldak'ta halk pazarı kısıtlamalara uyularak açıldı

Zonguldak'ta halk pazarı kısıtlamalara uyularak açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda halk pazarı kısıtlamalara uyularak açıldı.

Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda halk pazarı kısıtlamalara uyularak açıldı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri ile birlikte soğuksu pazaryerinde denetimde bulundu.

İçişleri Bakanlığının yeni genelge ile birlikte Zonguldak'ta halk pazarı sabah erken saatlerinde açıldı. Zabıta ekipleri pazar girişinde HES kodu uygulaması gerçekleştirdi. Ateşi ölçülen vatandaşlar içeriye alındı. Tam kapanma tedbirlerine uyularak kurulan halk pazarında vatandaşlar bayram öncesi alışveriş yaparak ihtiyaçlarını aldı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile birlikte Soğuksu pazaryerinde denetimde bulundu. Vali Tutulmaz ve beraberindekiler pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek kural, tedbir ve kısıtlamalara uyulmasını istedi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta halk pazarı kısıtlamalara uyularak açıldı
Zonguldak'ta halk pazarı kısıtlamalara uyularak açıldı
Zonguldak'ta halk pazarı kısıtlamalara uyularak açıldı
Zonguldak'ta halk pazarı kısıtlamalara uyularak açıldı
Zonguldak'ta halk pazarı kısıtlamalara uyularak açıldı
Zonguldak'ta halk pazarı kısıtlamalara uyularak açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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