Zonguldak'ta halk pazarı günler sonra kuruluyor
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Zonguldak, 1 Nisan, Haber

Zonguldak'ta halk pazarı günler sonra kuruluyor

Zonguldak'ta halk pazarı günler sonra kuruluyor Zonguldak'ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamından 1 Nisan tarihinden itibaren kapalı tutulan semt pazarı, günler sonra haftanın üç günü açık olacak şekilde kurulacak.

26.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:47
Zonguldak'ta halk pazarı günler sonra kuruluyor

Zonguldak'ta halk pazarı günler sonra kuruluyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamından 1 Nisan tarihinden itibaren kapalı tutulan semt pazarı, günler sonra haftanın üç günü açık olacak şekilde kurulacak.

Soğuksu semtinde haftanın iki gün kurulan halk pazarı yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Nisan tarihinden itibaren kapalı tutulmuştu. Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi tarafından alınan karar gereği korona virüs salgını nedeniyle kent merkezinde Çarşamba ve Cumartesi kurulan semt pazarı korona virüs nedeniyle kurulmamasına karar verildi. 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren kapalı tutulan halk pazarı dolayısıyla vatandaşların sebze ve meyve ihtiyacı görevlendirilen pazarcı esnafı tarafından mahallelerde karşılandı.

Günler sonra tekrar açılıyor

Sokağa çıkma kısıtlamasının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanmasının ardından halk pazarının yeniden kurulacağı açıklandı. Belediye tarafından yapılan açıklamada halkın ihtiyaçları gözetilerek pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere pazarın yeniden kurulacağı açıklandı. 27 Nisan 2020 pazartesi günü açılacak olan pazar yerinde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları hatırlatıldı. 20 günü aşkın kapalı tutulan pazar yeri dolayısıyla da pazarcı esnafına gösterdikleri özveri ve hassasiyetlerinden ötürü de teşekkür edildi.

Yapılan açıklamada yalnızca pazar yerindeki sebze, meyve ve gıda satışı yapan tezgahların saat 10.00 ila 18.00 arasında hizmet vereceği ifade edildi. Soğuksu veya başka yerlerdeki tuhafiye satışı yapılan tezgahların kapalı olacağı kaydedildi.

Öte yandan ekipler tarafından haftanın üç günü açık olacak olan pazar yeri dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmalarının pazar yerinde sıklıkla süreceği ifade edildi. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece itibariyle sona erecek. Hafta sonu boş kalan caddelerde adeta sessizlik hakim oldu.

Zonguldak'ta halk pazarı günler sonra kuruluyor

Kaynak: İHA

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