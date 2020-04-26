Zonguldak'ta halk pazarı günler sonra kuruluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Zonguldak'ta halk pazarı günler sonra kuruluyor - Haberler
Zonguldak, Çarşamba, 1 Nisan, Güncel, Haber

Zonguldak'ta halk pazarı günler sonra kuruluyor

Zonguldak'ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamından 1 Nisan tarihinden itibaren kapalı tutulan semt pazarı, günler sonra haftanın üç günü açık olacak şekilde kurulacak.

26.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:04
Zonguldak'ta halk pazarı günler sonra kuruluyor

Zonguldak'ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamından 1 Nisan tarihinden itibaren kapalı tutulan semt pazarı, günler sonra haftanın üç günü açık olacak şekilde kurulacak.

Soğuksu semtinde haftanın iki günü kurulan halk pazarı yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Nisan tarihinden itibaren kapalı tutulmuştu. Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi tarafından alınan karar gereği korona virüs salgını nedeniyle kent merkezinde Çarşamba ve Cumartesi kurulan semt pazarının kurulmamasına karar verildi. 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren kapalı tutulan halk pazarı dolayısıyla vatandaşların sebze ve meyve ihtiyacı görevlendirilen pazarcı esnafı tarafından mahallelerde karşılandı.

Günler sonra tekrar açılıyor

Sokağa çıkma kısıtlamasının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanmasının ardından halk pazarının yeniden kurulacağı açıklandı. Belediye tarafından yapılan açıklamada halkın ihtiyaçları gözetilerek pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere pazarın yeniden kurulacağı açıklandı. 27 Nisan 2020 Pazartesi günü açılacak olan pazar yerinde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları hatırlatıldı. 20 günü aşkın kapalı tutulan pazaryeri dolayısıyla da pazarcı esnafına gösterdikleri özveri ve hassasiyetlerinden ötürü de teşekkür edildi.

Yapılan açıklamada yalnızca pazaryerindeki sebze, meyve ve gıda satışı yapan tezgahların saat 10.00 ila 18.00 arasında hizmet vereceği ifade edildi. Soğuksu veya başka yerlerdeki tuhafiye satışı yapılan tezgahların kapalı olacağı kaydedildi.

Öte yandan, ekipler tarafından haftanın üç günü açık olacak olan pazar yeri dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmalarının pazaryerinde sıklıkla süreceği ifade edildi. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece itibariyle sona erecek. Hafta sonu boş kalan caddelerde adeta sessizlik hakim oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haberler
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Haberler
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
'Çantamda bomba var, beni vurun' diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
Yasağı delip 'Pide almak için evden çıktık' diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek...
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Semih Yalçın Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Cengiz Kurtoğlu
Spor Podolski Fatih Terim Mauricio Isla Fernando Muslera Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Türk İtalya Ramazan İngiltere
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta halk pazarı günler sonra kuruluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 11:57:46. #1.14#
title