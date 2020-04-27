Zonguldak'ta halk pazarı 26 gün sonra açıldı
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Zonguldak'ta halk pazarı 26 gün sonra açıldı

Zonguldak'ta halk pazarı 26 gün sonra açıldıZONGULDAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Nisan'dan itibaren kapalı olan halk pazarları bugün açıldı.

Zonguldak'ta halk pazarı 26 gün sonra açıldı
27.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:58

Zonguldak'ta halk pazarı 26 gün sonra açıldı

ZONGULDAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Nisan'dan itibaren kapalı olan halk pazarları bugün açıldı. Halk, sosyal mesafe kurallarına uyarak alışveriş yaptı.

Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Nisan'da aldığı kararla kentteki halk pazarlarını kapattı. Meclis, kentteki vaka sayısındaki düşüşlerin ardından halk pazarlarının açılmasına karar verdi. Terakki Mahallesi Soğuksu Semti'nde kurulan halk pazarı bugün açıldı. Zabıta ekipleri, pazar girişinde vatandaşların ateşini kontrol ederek girişlerine izin verdi. Pazar içinde de sık sık halkın sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda uyarılar yapıldı. Polis ve zabıta ekipleri, pazar içinde denetimlerde bulundu.

Pazar esnafı İhsan Özdoğan bir aya yakın zamandan sonra ilk kez tezgah açtıklarını, halkın ilgisi nedeniyle mutlu oldukların belirterek, "Bir yandan tedbirleri de elden bırakmıyoruz. Endişeyle umut arasında gidip geliyoruz. Fiyatlar normal pazarda. Mevsim sonu ürünlerin fiyatları yüksek olabilir ama domates, biber gibi mevsimlik ürünler ucuz." dedi.

Alışveriş için pazara gelen Berkan Seyrek de fiyatların marketlerden daha uygun olduğunu söyleyerek, "Yoğunluk az, mesafe korunuyor ama daha iyi olması gerekiyor. Bende ailemin pazarını yapmaya geldim. Evden çıkmıyoruz, büyüklerimiz daha risk altında. Marketlerde ki fiyatlardan daha düşük ama daha da düşmesini bekliyoruz. İnsanlar geçimini sağlamaya çalışıyor, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz." diye konuştu.

Zonguldak'ta halk pazarı 26 gün sonra açıldı

Kaynak: DHA

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