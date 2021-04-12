Zonguldak'ta hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Zonguldak'ta hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bayram A'nın kullandığı 67 TK 769 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Karaman beldesi girişinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Ramiz A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ile Hatice A, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ramiz A'nın cenazesi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz