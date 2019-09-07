07.09.2019 14:18

Zonguldak'ta, "Habersiz Masabaşı Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Afetlere Hazırlık Yılı" tanıtımında duyurulan habersiz tatbikatlar kapsamında, "Habersiz Masabaşı Deprem Tatbikatı" düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vali Erdoğan Bektaş, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelenve AFAD Müdahale Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan'ın katılımıyla habersiz deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Şehrin afet müdahalesine hazırlık kapasitesi, yetenekleri ve becerilerinin imtihan edilmesi bakımından bu tatbikat çok büyük bir önem taşımaktadır. Depremin ya da afetin ne zaman geleceğini bilemeyiz. Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan hizmetlere göre oluşturulan ve Yerel Düzey Afet Müdahale Planında bulunan hizmet gruplarının, görev ve sorumlulukları çerçevesinde afetin yönetileceği noktaya intikal sürelerini görmüş olduk."

Kaynak: AA