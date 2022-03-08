Zonguldak'ta "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" resim sergisi açıldı
AA - Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Zonguldak'ta Fatih Halk Eğitim Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Zonguldak'ta Fatih Halk Eğitim Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı.
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" temalı sergide, 27 resim sanatseverlerle buluştu.
Serginin açılışını gerçekleştiren Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler, daha sonra eserleri inceledi.
Etkinliğe, Tutulmaz'ın eşi Fatma Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Sergi, 10 Mart'a kadar gezilebilecek.
AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel