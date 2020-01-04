Zonguldak'ta görevden dönen ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı
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Zonguldak'ta görevden dönen ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ta ambulansın istinat duvarına çarpması sonucu 1 sağlık görevlisi yaralandı.

04.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:02
Zonguldak'ta görevden dönen ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

'ta ambulansın istinat duvarına çarpması sonucu 1 sağlık görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçesinden il merkezine dönen Y.Y. idaresindeki 34 JS 1817 plakalı ambulans, Zonguldak-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı.

Kazada sağlık görevlisi Z.A, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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