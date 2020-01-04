Zonguldak'ta görevden dönen ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı
Zonguldak'ta ambulansın istinat duvarına çarpması sonucu 1 sağlık görevlisi yaralandı.
Zonguldak'ta ambulansın istinat duvarına çarpması sonucu 1 sağlık görevlisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Devrek ilçesinden il merkezine dönen Y.Y. idaresindeki 34 JS 1817 plakalı ambulans, Zonguldak-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı.
Kazada sağlık görevlisi Z.A, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.