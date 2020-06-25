Zonguldak'ta gölette boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, girdiği gölette hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, girdiği gölette hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi.

Girdiği gölette kaybolan ve cesedi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ereğli Belediyesi kurtarma ekibi ve köylülerin yaptığı aramalar sonucu bulunan 15 yaşındaki Ayberk Topcu'nun cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyündeki evlerine getirilerek helallik alındı.

Daha sonra cenaze, köy mezarlığında kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Burada cenaze töreni sırasında baba Gökhan, anne Çiğdem ve acı haberi aldığında kalp krizi geçiren ve tedavisinin ardından taburcu edilen dede Asım Topcu'yu yakınları teskin etti.

Cenaze törenine, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ailesi, yakınları ve köylüler katıldı.

- Olay

Dün, Ayberk Topçu, ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyü Asma köprü mevkisinde, serinlemek için bölgedeki gölete girmiş, bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ve dalgıçlar, köylülerle gölette arama çalışması başlatmış, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik arama çalışmasının ardından bulunan Topçu'nun cansız bedeni sudan çıkarılmıştı.

Kaynak: AA