Zonguldak'ta giriş çıkışların kısıtlandığı mahallede denetimler sürüyor
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Zonguldak'ta giriş çıkışların kısıtlandığı mahallede denetimler sürüyor

Zonguldak'ta giriş çıkışların kısıtlandığı mahallede denetimler sürüyor
06.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:00

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla giriş ve çıkışların kısıtlandığı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyü Boduklar Mahallesi'nde, denetimler devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla giriş ve çıkışların kısıtlandığı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyü Boduklar Mahallesi'nde, denetimler devam ediyor.

Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını kontrol ederken, köyün Bartın yönü girişi ise taş yığını ve toprakla kapatıldı.

Ekipler, 65 hanenin bulunduğu ve yaklaşık 200 kişinin yaşadığı mahalle sakinlerini tedbirlere uymaları için uyarıyor.

Mahalledeki vatandaşların ihtiyaçlarınınsa Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı belirtildi.

Ramazanoğlu köyü muhtarı İhsan Yerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedbirlerin uygulanmaya devam ettiğini belirterek, "Virüsün tam olarak kimden çıktığını bilemiyoruz. Köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kontrol altında. Vefa Sosyal Destek Grubu, jandarma ve muhtarlık olarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Başka da bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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