Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 kişi hastaneye kaldırıldı
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Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 kişi hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 43 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 43 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İlçedeki bir düğünde yemek yiyen 43 kişide bir süre sonra baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görüldü.

Rahatsızlananlar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 43 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken gıdadan numune alındığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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