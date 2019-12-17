Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir ortaokulda 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir ortaokulda 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
İlçedeki bir ortaokulda 18 öğrencide mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine, okul idaresi öğrencileri devlet hastanesine götürdü.
Öğrencilerden 8'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, müşahede altında tutulan diğer öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.