Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 16 öğrenci taburcu edildi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir ilkokulda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 16 öğrenci taburcu edildi.
19.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:40
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir ilkokulda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 16 öğrenci taburcu edildi.
İlçedeki bir ilkokulda 16 öğrencide mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine, okul idaresi öğrencileri devlet hastanesine götürdü.
Öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA