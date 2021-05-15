Zonguldak'ta Gençlik Haftası başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ta Gençlik Haftası başladı

Zonguldak'ta Gençlik Haftası başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zonguldak'ta Gençlik Haftası nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Zonguldak'ta Gençlik Haftası nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

15-21 Mayıs Gençlik haftası nedeniyle Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Şube Müdürleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikler kapsamında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Öncelikle bütün gençliklerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Salgın nedeniyle bu yıl yine buruk bir şekilde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz. İnşallah biran önce bu salgından kurtularak eski günlere döneceğiz. Gençler bizim geleceğimiz" dedi. Öte yandan Gençlik Haftası etkinlikleri korona virüs nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden kutlanmaya devam edecek.

Tören günün anısına toplu hatıra fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta Gençlik Haftası başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Pınar Altuğ Nur Fettahoğlu
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta Gençlik Haftası başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 14:11:03. #1.14#

title