Zonguldak'ta gençler, 42 gün sonra sokakta ZONGULDAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan 15 ile 20 yaş arası gençler, 42 gün sonra bugün dışarı çıktı.

ZONGULDAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan 15 ile 20 yaş arası gençler, 42 gün sonra bugün dışarı çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nca 4 Nisan günü yayımlanan genelgeyle koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 20 yaş ve altındakilere yönelik sokağa çıkma yasağı uygulandı. Koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci kapsamında, 13 Mayıs'ta 0- 14 yaş grubundakilere izin verilmesinin ardından bugün de 15 ile 20 yaş arası gençler, 42 gün sonra bugün 4 saat için sokağa çıkabildi. Zonguldak'ta saat 11.00 itibarıyla soluğu dışarıda alan gençler, havanın da güzel olmasıyla sahile akın etti. Sokaklarda dolaşan gençler, dışarıda olmayı özlediklerini söyledi. ?

Kaynak: DHA