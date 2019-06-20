Zonguldak'ta gece sağanak etkili oldu

ZONGULDAK'ta gece saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Milli Egemenlik Caddesi'nde oluşan su birikintileri nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

Kaynak: DHA