ZONGULDAK - Fünyeyle patlatılan şüpheli poşetten çöp çıktı
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ZONGULDAK - Fünyeyle patlatılan şüpheli poşetten çöp çıktı

25.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:17

Zonguldak'ta cadde üzerine bırakılan şüpheli poşet, fünyeyle patlatıldı.

Zonguldak'ta cadde üzerine bırakılan şüpheli poşet, fünyeyle patlatıldı.

Kentte yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi'nde bir çöp tenekesinin yanına bırakılan poşeti görenler, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, cadde trafiğe kapatıldı.

Bomba imha uzmanı ekiplerinin çalışmasının ardından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktı.

Öte yandan bazı vatandaşlar bomba imha uzmanının çalışmasını ve poşetin fünyeyle patlatılma anını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştığı görüldü.

Polis ekipleri bölgede yapılan incelemenin ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı.

ZONGULDAK - Fünyeyle patlatılan şüpheli poşetten çöp çıktı
ZONGULDAK - Fünyeyle patlatılan şüpheli poşetten çöp çıktı
ZONGULDAK - Fünyeyle patlatılan şüpheli poşetten çöp çıktı
ZONGULDAK - Fünyeyle patlatılan şüpheli poşetten çöp çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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