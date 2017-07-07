Zonguldak'ta Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Gülüç Beldesi'nde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda Moldova uyruklu 3 kadın gözaltına alındı.
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Gülüç Beldesi'nde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda Moldova uyruklu 3 kadın gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belde merkezinde fuhuş yapıldığı iddia edilen eve baskın düzenledi. Operasyonda Moldova uyruklu Olga M., Alina B. ve Radova G., gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 3 kadın, sınır dışı edilmek üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne gönderildi. - Zonguldak