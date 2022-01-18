ZONGULDAK - Fırtınanın etkisiyle uçan sac levhalar iki kişinin yaralanmasına neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZONGULDAK - Fırtınanın etkisiyle uçan sac levhalar iki kişinin yaralanmasına neden oldu

AA / Fadime Yılmaz Elma - Haberler | Güncel

Olayın güvenlik kamerası Ambulansın gelişi Yaralılar Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Sac levha Zonguldak'ta fırtınanın etkisiyle uçan sac levhalar iki kişinin yaralanmasına neden oldu Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıZonguldak'ta fırtınanın etkisiyle çatıdan düşen...

ZONGULDAK (AA) - Olayın güvenlik kamerası

Ambulansın gelişi

Yaralılar

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

Sac levha Zonguldak'ta fırtınanın etkisiyle uçan sac levhalar iki kişinin yaralanmasına neden oldu

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Zonguldak'ta fırtınanın etkisiyle çatıdan düşen çok sayıda sac levha iki kişinin yaralanmasına, bir otomobilin zarar görmesine neden oldu.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Mithatpaşa Mahallesi Şemsi Denizer Sokak'ta bir binanın çatısında bulunan sac levhalar düştü.

Düşen sac levhalar nedeniyle iki kişi yaralandı, bir otomobilin camı kırıldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin yaşadığı korku nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK - Fırtınanın etkisiyle uçan sac levhalar iki kişinin yaralanmasına neden oldu

ZONGULDAK - Fırtınanın etkisiyle uçan sac levhalar iki kişinin yaralanmasına neden oldu

ZONGULDAK - Fırtınanın etkisiyle uçan sac levhalar iki kişinin yaralanmasına neden oldu

ZONGULDAK - Fırtınanın etkisiyle uçan sac levhalar iki kişinin yaralanmasına neden oldu

ZONGULDAK - Fırtınanın etkisiyle uçan sac levhalar iki kişinin yaralanmasına neden oldu

ZONGULDAK - Fırtınanın etkisiyle uçan sac levhalar iki kişinin yaralanmasına neden oldu

ZONGULDAK - Fırtınanın etkisiyle uçan sac levhalar iki kişinin yaralanmasına neden oldu

ZONGULDAK - Fırtınanın etkisiyle uçan sac levhalar iki kişinin yaralanmasına neden oldu

Kar kalınlığının 2 insan boyunu aştığı Muş'tan bir kare! Ekipler milim milim ilerliyor

Kar kalınlığının 2 insan boyunu aştığı Muş'tan bir kare! Ekipler milim milim ilerliyor
AA / Fadime Yılmaz Elma - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, Fırtına, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title