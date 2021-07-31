Zonguldak'ta fındık işçisinin yevmiyesi asgari 120 lira

Zonguldak Alaplı'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 120 lira olarak belirlendi.

Zonguldak Alaplı'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 120 lira olarak belirlendi.

Zonguldak Alaplı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edildiği belirtildi. Fındık toplama işinde çalışabilme kriterlerine uygun işçilere, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işverene ait ise günlük 120 lira, yemeğin işçilere ait olması durumunda ise 135 lira yevmiye ödenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Kurul, işçilerin geçici ikametlerinden çalışacakları yerlere traktör römorkları ve "pat pat" adı verilen tarım araçlarıyla taşınmasını da yasakladı.

Açıklamada, fındık ayıklama işinde kullanılan patoz makinesinin saat ücretinin de 250 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

16 yaşın altındaki çocukların çalıştırılması yasak

Alaplı Kaymakamlığınca 16 yaşın altındaki çocukların fındık tarımında çalıştırılmasının yasaklandığına işaret edilen açıklamada, yasağa muhalefet edenlere 3 bin 64 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, fındık işçileri için konaklama merkezlerinin hazır hale getirildiği de belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı