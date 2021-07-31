Zonguldak'ta fındık işçisinin yevmiyesi asgari 120 lira
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ta fındık işçisinin yevmiyesi asgari 120 lira

Zonguldak'ta fındık işçisinin yevmiyesi asgari 120 lira
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak Alaplı'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 120 lira olarak belirlendi.

Zonguldak Alaplı'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 120 lira olarak belirlendi.

Zonguldak Alaplı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edildiği belirtildi. Fındık toplama işinde çalışabilme kriterlerine uygun işçilere, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işverene ait ise günlük 120 lira, yemeğin işçilere ait olması durumunda ise 135 lira yevmiye ödenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Kurul, işçilerin geçici ikametlerinden çalışacakları yerlere traktör römorkları ve "pat pat" adı verilen tarım araçlarıyla taşınmasını da yasakladı.

Açıklamada, fındık ayıklama işinde kullanılan patoz makinesinin saat ücretinin de 250 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

16 yaşın altındaki çocukların çalıştırılması yasak

Alaplı Kaymakamlığınca 16 yaşın altındaki çocukların fındık tarımında çalıştırılmasının yasaklandığına işaret edilen açıklamada, yasağa muhalefet edenlere 3 bin 64 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, fındık işçileri için konaklama merkezlerinin hazır hale getirildiği de belirtildi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta fındık işçisinin yevmiyesi asgari 120 lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Ömer Halisdemir Fahrettin Altun
Magazin Gülşen Tuğba Özay Sezen Aksu Şevval Şahin
Spor Diego Mete Gazoz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zonguldak'ta fındık işçisinin yevmiyesi asgari 120 lira - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 11:47:59. #1.16#

title