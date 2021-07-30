Zonguldak'ta fındık işçilerinin yevmiyesi 120 lira olarak belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ta fındık işçilerinin yevmiyesi 120 lira olarak belirlendi

Zonguldak'ta fındık işçilerinin yevmiyesi 120 lira olarak belirlendi
Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, fındık toplama işçilik ücreti günlük 120 lira olarak belirlendi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, fındık toplama işçilik ücreti günlük 120 lira olarak belirlendi.

Mevsimlik Tarım İşçileri İlçe İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Fındık toplama işlerinde, 16-65 yaş arasında olanların çalıştırılmasına, kronik rahatsızlığı olanların ve 16 yaşından küçüklerin çalıştırılmamasına, çalıştıranlar hakkında iş kanununun ilgili maddesi uyarınca işlem yapılmasını karar verildi.

Kurul, işçilerin geçici ikametlerinden çalışacakları yerlere traktör römorkları ve "pat pat" adı verilen tarım araçlarıyla taşınmasını da yasakladı.

Kurulda ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyumla ilgili de bir dizi kararlar alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay

Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
MEB, 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında Mobil Okullarla tarlalarda da eğitim veriyor
MEB, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Mobil Okullarla tarlalarda da eğitim veriyor
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Çağatay Akman İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Hakan Reçber Abdullah Avcı Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zonguldak'ta fındık işçilerinin yevmiyesi 120 lira olarak belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 18:13:39. #1.15#

title