Zonguldak'ta fındık fabrikasında yangın

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, fındık fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Çayboyu Sokak'taki bir firmaya ait dört katlı fındık fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine Alaplı ve Ereğli Belediyesinin yanı sıra Düzce'ye bağlı Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA