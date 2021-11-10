Zonguldak'ta FETÖ üyeliğinden aranan zanlı tutuklandı - Haberler
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Zonguldak'ta FETÖ üyeliğinden aranan zanlı tutuklandı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta FETÖ üyeliğinden aranan zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan zanlı tutuklandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan zanlı tutuklandı.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 2016 yılından bu yana yakalama kararı bulunan Ş.M'yi Kastamonu'da yakaladı.

Zanlının, FETÖ içerisinde bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürüttüğü ve örgütün gizli haber leşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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