Zonguldak'ta Fetö/pdy Davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında eski katip ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 8'i tutuklu 16 sanık, hakim karşısına çıktı.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.



Duruşmada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarının yöneltildiği sanıklar hakkındaki iddianame okundu.



Kimlik kontrolünün ardından sanıkların savunmaları alınmaya başlandı.



Sanıklar savunmalarında, örgütün sohbet toplantılarına katıldıklarını ve haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini istedi.



Yaklaşık 4 saat süren duruşmada 8 sanığı dinleyen mahkeme heyeti, sanık sayısını ve bu kişilerin tekrar cezaevine götürülecek olmasını dikkate alarak, duruşmayı yarına erteledi.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 16 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları talep ediliyor.