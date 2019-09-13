Zonguldak'ta fetö operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak'ta fetö operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak'ta FETÖ operasyonunda 9 şüpheli adliyedeZonguldak merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan aralarında eski emniyet müdürü, polis ve öğretmenlerden oluşan 2'si kadın 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

13.09.2019 09:56
Zonguldak'ta fetö operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak'ta FETÖ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan aralarında eski emniyet müdürü, polis ve öğretmenlerden oluşan 2'si kadın 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖPDY'nin 'ByLock' ve örgütsel faaliyetlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski emniyet müdürü, polis, öğretmen ve özel sektör çalışanlarının yer aldığı 2'si kadın 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Zonguldak merkezli Çorum, Kütahya ve Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan eski emniyet müdürü B.K., E.D., F.K., M.Z., S.S., H.Ç., Y.K., Ş.A ve Z.E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta fetö operasyonunda 9 şüpheli adliyede
Kaynak: DHA
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