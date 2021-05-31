ZONGULDAK'TA FETÖ OPERASYONUNDA 14 KİŞİ ADLİYEDE
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ZONGULDAK'TA FETÖ OPERASYONUNDA 14 KİŞİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar yaptıkları iddiasıyla şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen perşembe günü yaptığı operasyonda Zonguldak'ta 13 kişiyi gözaltına aldı. 1 şüpheli ise Kars'ta yakalandı. Aralarında iş insanı, köşe yazarı, ihraç kamu görevlileri, esnaf ve lisansları iptal edilen özel eğitim kurumu çalışanlarından oluşan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 13 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Zonguldak adliyesine sevk edildi. 1 şüpheli ise Kars'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin dayanışmayı artırmak, örgütten kopmaları engellemek ve örgütü ayakta tutmak amacıyla bir araya gelip, çeşitli eylemlerde bulundukları iddia edildi.

ZONGULDAK'TA FETÖ OPERASYONUNDA 14 KİŞİ ADLİYEDE
ZONGULDAK'TA FETÖ OPERASYONUNDA 14 KİŞİ ADLİYEDE
ZONGULDAK'TA FETÖ OPERASYONUNDA 14 KİŞİ ADLİYEDE
ZONGULDAK'TA FETÖ OPERASYONUNDA 14 KİŞİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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