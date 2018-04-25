Zonguldak'ta Fetö Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Zonguldak'ta FETÖ/PDY'nin haberleşme programı "Falcon" ve "Bylock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı "Falcon" ve "Bylock"u kullanan S.M.T. ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen B.D. gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısındaki işlemlerin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.M.T. çıkarıldığı mahkemece tutulandı, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen B.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK