Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 8 şüpheli adliyede

ZONGULDAK - Zonguldak'ta FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Zonguldak merkezli operasyon düzenlendi. Kripto gizli haberleşmek amacıyla kullanılan Bylock kullandıkları iddia edilen 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı. Zonguldak merkezli operasyonda Yozgat, Ankara ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüpheliyi de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü kadın 8 şüpheli Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA