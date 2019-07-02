Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 7 şüpheli gözaltında

Zonguldak'ta FETÖ operasyonunda 8 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Zonguldak merkezli operasyon düzenlendi. Kripto gizli haberleşmek amacıyla kullanılan Bylock kullandıkları iddia edilen 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı. Zonguldak merkezli operasyonda Yozgat, Ankara ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA