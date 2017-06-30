Zonguldak'ta Fetö'den 7 Kişi Tutuklandı
Zonguldak'ta FETÖ'den 7 kişi tutuklandıZONGULDAK'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı.
Zonguldak'ta FETÖ'den 7 kişi tutuklandı
ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 2'si kadın 8 kişi Zonguldak merkez, Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 1'i kadın 7 kişi tutuklanırken, 1 kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.