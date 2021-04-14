Zonguldak'ta FETÖ davasında yargılanan eski asayiş şube müdürüne 7 yıl 6 ay hapis
Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan İl Emniyet Müdürlüğü eski asayiş şube müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan İl Emniyet Müdürlüğü eski asayiş şube müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık S.T. ile avukatı katıldı.
S.T. savunmasında, suçsuz olduğunu iddia ederek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığı, çalıştığı kurumun milli güvenlik açısından önemine dikkati çekerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ise beraatine hükmedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz