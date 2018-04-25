Zonguldak'ta Falcon ve Bylock Kullanıcıları Adliyeye Sevk Edildi
Zonguldak'ta falcon ve bylock kullanıcıları adliyeye sevk edildliZonguldak'ta, FETÖ operasyonunda gözaltına alınan örgütün haberleşme programları falcon ve bylock kullanıcısı 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zonguldak'ta falcon ve bylock kullanıcıları adliyeye sevk edildli
Zonguldak'ta, FETÖ operasyonunda gözaltına alınan örgütün haberleşme programları falcon ve bylock kullanıcısı 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖPDY üyesi oldukları tespit edilen 2 şüpheli, önceki gün gözaltına alındı. Şüphelilerden özel sektör çalışanı Muhittn Ş.'nin falcon, üniversite öğrencisi Büşra D.'nin bylock kullanıcısı olduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhittin Ş. ve Büşra D., sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardınan adliyeye sevk edildi.