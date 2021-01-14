Zonguldak'ta evlerini günübirlik kiralayanlara 77 bin 56 lira para cezası kesildi
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Zonguldak'ta evlerini günübirlik kiralayanlara 77 bin 56 lira para cezası kesildi

14.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:06
Zonguldak'ta evlerini günübirlik kiralayanlara 77 bin 56 lira para cezası kesildi

Zonguldak'ta evlerini günübirlik kiraya veren 4 ev sahibine, 77 bin 56 lira idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta evlerini günübirlik kiraya veren 4 ev sahibine, 77 bin 56 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, günübirlik kiraya verilen evlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekiplerce günübirlik kiraya verilen 4 ev tespit edildi.

Ev sahiplerine "1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet"ten toplam 77 bin 56 lira idari para cezası uygulandı.

Kent genelinde rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde mevzuata uygun kullanılmayan evlere yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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