Zonguldak'ta evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Zonguldak'ta evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ta evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin evin bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin evin bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Bağlık Mahallesi'nde M.Ç. idaresindeki 67 TM 748 plakalı otomobil, yokuş çıktığı sırada park halindeki araç ile bariyere çarparak evin bahçesine düştü.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Ereğli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zonguldak'ta evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

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AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

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