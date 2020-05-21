Zonguldak'ta ev yangını Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi'nde, Mevlüt K'ye ait iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edip itfaiyeye haber veren çevre sakinleri, ekipler gelinceye kadar alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

TTK Armutçuk Müessese ile Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA