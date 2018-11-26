Zonguldak'ta Ev Yangını
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tek katlı binada yangın çıktı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tek katlı binada yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akköy köyünde, Hakkı Saydam'a ait evde alevler çıktığını gören ev sakinleri, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.
Ekipler yangını kontrol altına aldıktan sonra evde soğutma çalışması yaptı. Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.
Yapılan incelemede yangının soba bacasından kaynaklandığı tespit edildi.