Zonguldak'ta esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktı
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Zonguldak'ta esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktı

Zonguldak'ta esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktı
05.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:29

Zonguldak'ta esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktıZONGULDAK'ta hırsızlık amacıyla gece 3 iş yerine giren kişinin her defasında gözaltına alınıp cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakılan E.B.(31) olduğu ortaya çıktı.

Zonguldak'ta esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktı

ZONGULDAK'ta hırsızlık amacıyla gece 3 iş yerine giren kişinin her defasında gözaltına alınıp cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakılan E.B.(31) olduğu ortaya çıktı. Aynı cadde birçok kez hırsızlık yapan E.B.'nin sürekli iş yerlerine girdiğini söyleyen esnaf isyan etti.

Olay, gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iç giyim mağazasının camını zorlayan hırsız içeri giremeyince yandaki baharatçı dükkanına girerek kasasındaki 250 lirayı aldı. Ardından aynı cadde üzerinde bulunan bir simit fırınına giren hırsız, para bulamayınca çıkarak uzaklaştı. Caddede ki kamera kayıtlarını inceleyen polis, hırsızın aynı noktada sık sık hırsızlık yapan E.B. olduğunu fark etti. Gözaltına alınan E.B., işlemler için adliyeye sevk edildi.

ESNAFI BIKTIRDI

E.B., iş yerlerinden birinde hırsızlık yaparken yakalandığı güvenlik kamerasında rahat tavırlarıyla dikkat çekti. E.B.,'nin ikinci kez girdiği mağazanın sahibi Ahmet Çalık, "Sabah iş yerine geldiğimde kapının zorlandığını ve camın çatladığını fark ettim. Ardından durumu polise bildirdim. Ekipler iş yerinde inceleme yaptı. Hırsızın bizce bilinen ve dosyası kabarık cezai ehliyeti olmayan E.B. olduğu belirlendi ve kendisinden şikayetçi oldum." dedi.

Simit fırını işletmecisi Mustafa Kurt ise, "İş yerine geldiğimde kapının zorlandığını fark ettim. Ancak içeri giren şahıs kasayı biraz zorlamış, ancak bir şey alamadan çıkmış" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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