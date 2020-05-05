Zonguldak'ta esnafı bıktıran hırsız, yine ortaya çıktı
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Zonguldak'ta esnafı bıktıran hırsız, yine ortaya çıktı

Zonguldak'ta esnafı bıktıran hırsız, yine ortaya çıktı
05.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:16

ZONGULDAK'ta, hırsızlık amacıyla gece 3 iş yerine giren şüphelinin, her defasında gözaltına alınıp, cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakılan E.B. (31) olduğu ortaya çıktı.

ZONGULDAK'ta, hırsızlık amacıyla gece 3 iş yerine giren şüphelinin, her defasında gözaltına alınıp, cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakılan E.B. (31) olduğu ortaya çıktı. Esnaf, aynı cadde birçok kez hırsızlık yapan E.B.'nin sürekli iş yerlerine girdiğini söyledi.

Olay, gece saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iç giyim mağazasının camını zorlayan hırsız, içeri giremeyince yandaki baharatçı dükkanına girerek, kasasındaki 250 lirayı çaldı. Ardından aynı cadde üzerinde bulunan fırına giren hırsız, para bulamayınca dışarı çıkarak, uzaklaştı. Caddedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin, aynı noktada sık sık hırsızlık yapan ve cezai ehliyeti olmadığı için serbest kalan E.B. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan E.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.B., iş yerlerinin birinde hırsızlık yaparken, yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerinde rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

E.B.'nin ikinci kez girdiği mağazanın sahibi Ahmet Çalık, "Sabah iş yerine geldiğimde kapının zorlandığını ve camın çatladığını fark ettim. Ardından durumu polise bildirdim. Ekipler iş yerinde inceleme yaptı. Hırsızın bizce bilinen ve dosyası kabarık, cezai ehliyeti olmayan E.B. olduğu belirlendi ve kendisinden şikayetçi oldum" dedi.  Simit fırını işletmecisi Mustafa Kurt ise "İş yerine geldiğimde kapının zorlandığını fark ettim. Ancak içeri giren şahıs, kasayı biraz zorlamış, bir şey alamadan çıkmış" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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