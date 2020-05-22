Zonguldak'ta esnaf ve vatandaşlara 7 bin 500 maske dağıtıldı
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Zonguldak'ta esnaf ve vatandaşlara 7 bin 500 maske dağıtıldı

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilen kentte vatandaşlara 7 bin 500 maske dağıtıldı.

Zonguldak'ta esnaf ve vatandaşlara 7 bin 500 maske dağıtıldı
22.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:20

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilen kentte vatandaşlara 7 bin 500 maske dağıtıldı.

Arife gününden itibaren Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentteki bazı alışveriş noktalarında hareketlilik yaşandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince dün alınan kararla maske takmanın zorunlu hale getirildiği kentte, Türk Kızılay Zonguldak Şubesince, Soğuksu pazar yerinde vatandaşlara 7 bin 500 maske, 1500 dezenfektan ve 1500 çanta dağıtıldı.

Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Türk Kızılay üyeleri, maske takmanın önemini anlatarak, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini belirtti.

Genç Kızılay Zonguldak Eğitim Birim Başkanı Çağla Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak her zaman halkın yanında olduklarını ifade ederek, "Bu bir iyilik hareketi. Bizler bugünler için varız. Sizler yeter ki evinizde kalın, bizler sizin için sokaklardayız." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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