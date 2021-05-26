Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası
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Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası

Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık U.Ö, müşteki Çağla Ç, tanıklar ile Ereğli Kadın Platformu üyeleri ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, mahkeme başkanı taraflara son sözlerini sordu.

Tutuklu sanık U.Ö, üzgün olduğunu belirterek, "Böyle olmasını istemedim. Olay nedeniyle pişmanım." dedi.

Çağla Ç, şikayetçi olduğunu dile getirerek, U.Ö'nün cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, U.Ö'nün "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, ayrıca tarafların birbirlerine yönelik hakaret şikayetlerinden beraatlarına karar verdi.

Duruşmanın ardından adliye önünde Ereğli Kadın Platformu ile CHP Kadın Kolları üyeleri tarafından yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddete tepki gösterildi.

Olay

Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde 10 Aralık 2020'de, Çağla Ç. eski erkek arkadaşı U.Ö. tarafından çıkan tartışma sonucu vücudunun 9 yerinden bıçakla yaralanmıştı.

Çağla Ç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, olay yerinden kaçan U.Ö. Kandilli Jandarma Karakoluna teslim olmuştu. Elinden yaralandığı belirlenen zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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